Pkw rammt auf Marktplatz Poller und Blumenkasten

Bei einem Unfall im Krumbacher Zentrum entsteht ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ereignete sich ein Verkehrsunfall am Marktplatz in Krumbach. Die 50-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw laut Polizei den Marktplatz in östlicher Fahrtrichtung. Sie kam, so die Polizei weiter, aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Poller und einem Blumenkasten zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (AZ)