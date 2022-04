Auto wird auf Krumbacher Parkplatz demoliert

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Krumbacher Marktes entsteht ein beträchtlicher Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag, in der Zeit von 11.35 Uhr bis 12.15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brühlstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Schaden von rund 1000 Euro. Die 65-jährige Geschädigte parkte dort ihren roten Toyota. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie laut Bericht der Polizei feststellen, dass beide Türen auf der Fahrerseite eine Beschädigung aufwiesen.

Auto auf Parkplatz in Krumbach wurde wohl angefahren

Der Pkw wurde vermutlich beim Ausparken eines danebenstehenden Pkw angefahren. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-111 melden. (AZ)