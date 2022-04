Pkw wird auf Krumbacher Parkplatz demoliert

Bei einem Unfall in der Nähe des Krumbacher Bürgerhauses entsteht ein hoher Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Donnerstag gegen 10 Uhr stellte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus in der Krumbacher Heinrich-Sinz-Straße ab. Als er gegen 17.15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er laut Polizei einen frischen Unfallschaden fest. Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr gegen den hinteren linken Kotflügel und hinterließ einen Schaden von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0.(AZ)