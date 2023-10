Pkw wird auf Krumbacher Parkplatz demoliert

Das Heck eines Fahrzeugs wird beschädigt. Die Polizei Krumbach bittet um Hinweise.

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am Freitag, in der Zeit von 16 Uhr bis 16.50 Uhr im Bereich des Krumbacher Kaufland- Parkplatzes. An einem Pkw wurde das Heck beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach unter 08282/9050 melden. (AZ)