Krumbach

vor 19 Min.

Planungstempo für Krumbacher Sportzentrum sorgt für Debatte

Plus Seit dem Bürgerentscheid für einen Neubau ist es um das Sportzentrum Krumbach still geworden. Wie der Stand der Planung in den Stadtratsfraktionen bewertet wird.

Von Peter Bauer

Wie geht es weiter mit dem Krumbacher Sportzentrum? Nach dem klaren Bürgerentscheid für einen Neubau im Juli 2021 war es um das für Krumbach so bedeutende Thema bemerkenswert still geworden. Was ist seit Juli 2021 passiert und wie sieht die Perspektive aus? Kann die Förderpolitik der Bundesregierung für das Projekt zum Problem werden, wie dies Bürgermeister Hubert Fischer beschrieben hat? Oder treibt die Stadt selbst den Neubau nicht entschlossen genug voran, wie aus den Reihen verschiedener Stadtratsfraktionen kritisiert wird?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

