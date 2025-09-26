Icon Menü
Plötzlicher Schwindelanfall: Autofahrer verliert Kontrolle und fährt gegen Garagentor

Krumbach

Plötzlicher Schwindelanfall: Autofahrer verliert Kontrolle und fährt gegen Garagentor

Ein 61-Jähriger verliert die Kontrolle und prallt in das Tor, er bleibt unverletzt. Der Sachschaden ist allerdings hoch.
    Das Garagentor wurde beschädigt.
    Das Garagentor wurde beschädigt. Foto: imago images/Future Image (Symbolbild)

    Im Max-Welcker-Weg ist es am Donnerstag gegen 8.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer verlor laut Polizeibericht der PI Krumbach wegen eines plötzlichen Schwindelanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal gegen ein Garagentor. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro, berichten die Beamten. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. (AZ)

