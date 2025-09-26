Plötzlicher Schwindelanfall: Autofahrer verliert Kontrolle und fährt gegen Garagentor

Im Max-Welcker-Weg ist es am Donnerstag gegen 8.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer verlor laut Polizeibericht der PI Krumbach wegen eines plötzlichen Schwindelanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal gegen ein Garagentor. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro, berichten die Beamten. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!