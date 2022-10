Poetry-Slam in Krumbach zum Schmunzeln und zum Nachdenken

Während der langen Nacht der Demokratie in Krumbach brachten die Künstlerinnen und Künstler beim Poetry-Slam Aktuelles, aber auch Persönliches ein.

Eigentlich waren alle Sieger. Denn sämtliche literarischen Texte, die die Teilnehmer des Poetry-Slam im Jugendheim vortrugen, fesselten und begeisterten. Manche der als Prosa, Lyrik oder Reime verfassten Werke regten zum Schmunzeln an, andere zum tieferen Nachdenken oder auch beidem. Vor allem die Leidenschaft und Präsenz, mit der sich die Slammer auf der Bühne präsentierten, war bewundernswert. Weil sie im Finale den lautstärksten Publikumsapplaus erhielt, wurde die Augsburgerin Ezgi Zengin zur Siegerin gekürt.

Bereits mit ihren kritischen Gedanken über die heutzutage viel diskutierte Gleichberechtigung ließ sie nicht nur das weibliche Publikum aufhorchen: „Frauen wollen Gleichstellung und nicht Rache!“ Leider reichte der für diese einmalige Leistung gespendete Beifall nicht für den Vorrundensieg. Doch die vorwiegend aus jungen Leuten bestehende Zuhörerschar holte die angehende Grundschullehrerin als dritte Kandidatin doch noch in die Endrunde. Hier zeigte sich Ezgi Zengin in einem leidenschaftlichen Plädoyer zu den Themen Integration und Diskriminierung sowie der abschließenden Frage: „Warum sind Namen, Hautfarbe und Sprache ein Problem?“ voll in ihrem Element.

Von Kindheitserinnerungen über Klimapläne zur aktuellen Lage

Mit seinem „ABC des Poetry-Slam“ holte sich der aus Regensburg stammende Pascal Simon bei der ersten Runde einen klaren Sieg. Auch im Finale outete er sich als großer Fan von Wortspielen. Beim amüsanten Märchen-Mix strapazierte er die Lachmuskeln seiner Zuhörer gewaltig. Mit seinem Vortrag über die zum besseren Verständnis der Menschen beitragende Regel „Nachfragen, Zuhören und mehr Schweigen“ schaffte es der aus Düsseldorf angereiste Marco Valentino ebenfalls in die Endrunde. Hier brachte er in einem literarischen Werk über das „Containern“ sein Unverständnis über die Verschwendung von Lebensmitteln zum Ausdruck: „Was für die einen Existenz ist, ist für andere nur Dreck.“

Als Lokalmatadorin nahm Redakteurin Annegret Döring die derzeitige politische Lage auf der Welt unter die Lupe. Teilweise in Reimen beleuchtete sie unter anderem die Scheinreferenden im Ukraine-Krieg („pure Augenwischerei – Tyrannei“) sowie die im Urlaubsland Italien gedeihende neofaschistische Gesinnung. Auch die in Deutschland vorherrschende Forderung nach Freiheit beleuchtete Döring kritisch: „Das, was wir haben, das sollten wir schützen!“

Michael Stelzmüller teilt in Krumbach Gedanken zu Freundschaft

Unter dem Motto „Und die Wüste wird blühen“ listete Simon Geiger aus Illertissen in rasantem Tempo die Erfolge auf, die seiner Meinung nach ein weltweites Konzept zum Klimaschutz bringen könnte. Die Finanzierung der Maßnahmen wäre durch die Einsparung an Politikergehältern gesichert.

Mit seinen Kindheitserinnerungen ließ der Allgäuer Michael Stelzmüller die Zuhörer an einer Bubenfreundschaft teilhaben: „Plötzlich hatte keiner einen blassen Schimmer, ob wir uns je wiedersehen!“ Unter dem Stichwort „schwarzes Loch“ widmete die in Bayern lebende Österreicherin Laura Hybner ihren Vortrag der zunehmenden Online-Kommunikation. Ihr Resümee: „Wir klicken jeden Tag durch das Leben drumherum. Doch das Leben verschwimmt mit jedem Klick mehr!“

Kräftigen Applaus gab es am Ende auch für Marc Hettich: Als Vorsitzender des Lokalforums Krumbach hatte er den gut besuchten Poetry-Slam nicht nur organisiert, sondern auch als routinierter Moderator zum spannenden Erlebnis gemacht.