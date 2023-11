Pogrom in Krumbach: Eine Spirale des Hasses und der Gewalt

Von Mira Herold-Baer - 18:30 Uhr Artikel anhören Shape

Historikerin Barbara Sallinger zeichnet ein erschütterndes Bild der Ereignisse im November 1938. Auch in Krumbach-Hürben wurde die Synagoge geschändet.

Es ist vier Uhr morgens, als der Feueralarm die Krumbacher Gemeinde weckt. Schon von Weitem ist die Rauchwolke zu sehen, die im Stadtteil Hürben aufsteigt. Die Synagoge brennt. Das Heu, dass hier gelagert wird, gibt den Flammen Zündstoff. In den Morgenstunden des 26. November 1939 brennt das Gotteshaus innen vollständig aus. Während im restlichen Deutschland die Synagogen ein Jahr früher, am 9. November 1938, in Flammen standen, blieb in Hürben das Gebäude zunächst stehen. Von der Gestapo beschlagnahmt, wurde die Synagoge in Krumbach als Raufutter-Lager geschändet. Das Gotteshaus überlebt die Pogromnacht 1938, die jüdische Gemeinde bleibt jedoch von dem Terror der Nazis nicht verschont.

Brutale Gewalt gegen die jüdische Gemeinschaft in Krumbach: die zerstörte Synagoge. Foto: Archiv Weiß

85 Jahre ist es nun her, dass das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte begann. Die Nacht des 9. November 1938 stellt einen Wendepunkt der antisemitischen Ausgrenzung dar – den Beginn des Holocaust. Um diesem 85. Jahrestag zu gedenken, lädt die Schwabenakademie Irsee zu einer zweitägigen Tagung ein. Die Konferenz soll einen Überblick über die Geschehnisse in ganz Schwaben geben. Ernste Themen in barocker Kulisse. Im Festsaal des ehemaligen Klosters treffen sich etwa 40 Koryphäen, um ihre Forschungen und Beobachtungen über die jüdische Kultur zusammenzubringen. Unter ihnen ist die Historikerin Barbara Sallinger. Die Doktorin veröffentlichte ihre Forschungen "Zum Schicksal der jüdischen Gemeinde in Krumbach im Dritten Reich" im Jahr 1988 im Krumbacher Heimatblatt. Bei der Schwabenakademie trägt sie ihre tiefgreifenden Forschungsergebnisse vor.

