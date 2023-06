Polizei ermittelt Autofahrerin nach Unfallflucht

Auch wenn es sich nur um einen relativ kleinen Schaden handelt: Es ist nicht erlaubt, Unfallflucht zu begehen. Die Polizei in Krumbach konnte eine 43-Jährige ermitteln.

Am Samstag hat sich gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Brühlstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro ereignet. Als der 69-jährige Geschädigte im Laden einkaufte, fuhr laut Polizeibericht eine Autofahrerin gegen das abgestellte Fahrzeug und entfernte sich dann vom Unfallort. Mithilfe von Zeugen konnte die Krumbacher Polizei eine 43-jährige Unfallverursacherin ausfindig machen. Diese gab an, nichts bemerkt zu haben. (AZ)