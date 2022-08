Polizei erwischt angetrunkenen Autofahrer in Krumbach

Zu tief ins Glas geschaut hat offenbar ein Autofahrer, den die Polizei am Samstagmorgen aus dem Verkehr zog. Ob er schon morgens oder noch von der Nacht angetrunken war, wurde nicht berichtet.

Am Samstag, gegen 8 Uhr, wurde bei einem 54-jährigen Pkw-Fahrer in Krumbach eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die Beamten konnten während der Kontrolle Alkohol riechen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, so die Polizei in ihrem Bericht. Die Weiterfahrt wurde dem Mann aus diesem Grund untersagt. Den Autofahrer erwarten nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (AZ)