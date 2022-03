Polizei erwischt zwei Ladendiebe in Krumbach

Zwei Ladendiebe werden in Krumbach ertappt. Außerdem wird einem 55-Jährigen am Bahnhof der Rucksack gestohlen.

Gleich zwei Ladendiebe wurden am Montag in Krumbach bei ihren Taten erwischt. Gegen 16.50 Uhr fiel einem Ladendetektiv in dem Baumarkt am Höllgehau ein verdächtiger Mann auf. Als er den 55-Jährigen nach der Kasse ansprach, bestätigte sich der Verdacht. Der Mann hatte mehrere Packungen Bits in die Jacke gesteckt und den Preis von 117 Euro an der Kasse nicht bezahlt.

Ladendetektiv fasst Dieb an Baumarktkasse in Krumbach

Eine 15-jährige Jugendliche wurde in einem Supermarkt in der Krumbacher Brühlstraße überführt. Ein Mitarbeiter beobachtete die Jugendliche dabei, wie sie eine Packung künstliche Wimpern in den Ausschnitt des Pullis steckte. Das Bargeld in Höhe von neun Euro für den Kosmetikartikel hatte die Jugendliche nicht dabei.

Am Montag gegen 16.30 Uhr suchte ein Mann die Toilette am Krumbacher Bahnhof auf. Seinen Rucksack stellte er deshalb vor der Toilettentüre ab. Als er kurze Zeit später zurückkam, war der Rucksack laut Bericht der Polizei gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08282/905-0.