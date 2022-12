Polizei erwischt zwei Personen beim Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei Autos in Krumbach. Dabei zogen die Beamten eine 24-Jährige und einen 38-Jährigen beim Fahren unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr.

Gegen 20.40 Uhr am Mittwoch kontrollierte eine Streife der Polizei Krumbach eine 24-jährige Autofahrerin in der Bahnhofstraße in Krumbach. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Die 24-Jährige räumte gegenüber den Beamten auch den vorhergehenden Konsum von Drogen ein, sodass die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten sie weiter fest, dass ein Entzug der Fahrerlaubnis vorliegt. Den von ihr mitgeführten Führerschein stellten sie deshalb sicher. Gegen die 24-Jährige wird nun wegen Fahrens unter Einwirkung von Drogen, sowie wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Gegen 23 Uhr wurde am selben Abend ein 38-jähriger Pkw-Fahrer im Gärtnerweg in Krumbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm konnten ebenfalls deutliche drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf vorhergehenden Konsum von Cannabis schließen ließen, so die Polizei. Der 38-Jährige räumte auch den vorhergehenden Konsum von Cannabis ein, sodass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Weiterfahrt wurde ihm von den Beamten untersagt. (AZ)