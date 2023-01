Polizei erwischt zwei überladene Fahrzeuge

Angezeigt werden die Fahrer zweier Fahrzeuge in Krumbach und Deisenhausen, die es mit dem Gewicht ihrer Ladung nicht so genau nahmen. Sie wurden am Donnerstag von der Polizei erwischt.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung stellten Beamte der Polizeiinspektion Krumbach am Donnerstag zwei Fahrzeuge fest, deren Gewichte nicht den Vorschriften entsprachen. Ein mit Langholz beladener Sattelzug war gegen 15 Uhr in der Babenhauser Straße in Krumbach unterwegs. Der Verdacht der Überladung bestätigte sich bei einer polizeilich angeordneten Verwiegung und betrug elf Prozent über der erlaubten Last. Die Anhängelast seines Fahrzeugs um 35 Prozent überschritten hatte der 21-jährige Fahrer eines Bauunternehmens. Er hatte seinen mitgeführten Anhänger mit Schotter und Bauschutt beladen und war gegen 16 Uhr in Deisenhausen unterwegs, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)