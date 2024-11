Polizei hält unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin in Krumbach an

Am Mittwochmorgen kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Krumbach eine 39-jährige Autofahrerin in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigten sich drogentypische Auffälligkeiten, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme anordneten und die Weiterfahrt untersagten. (AZ)

