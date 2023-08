Polizei kontrolliert 26-Jährigen am Krumbacher Bahnhof und findet Drogen

Weil die Polizei in Krumbach bei einem Mann im Rahmen einer Personenkontrolle Drogen fand, wurde auch seine Wohnung durchsucht.

Am Sonntag gegen 23.15 Uhr ist ein 26-Jähriger in der Bahnhofstraße in Krumbach von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass der 26-Jährige geringe Mengen verschiedener Betäubungsmittel mit sich führte. Diese stellten die Beamten sicher, ebenso zwei mitgeführte Mobiltelefone. Da Hinweise vorlagen, dass auch der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln vorlag, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Diese führte zur Auffindung einer geringen Menge von Amphetamin, sowie diverser Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln. Gegen den 26-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz geführt. (AZ)