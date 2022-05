Polizei Krumbach klärt drei von vier Verkehrsunfallfluchten

Viermal wurden in Krumbach am Freitag Autos bei Verkehrsunfällen beschädigt. Dreimal gab es aufmerksame Zeugen, die zur Klärung beitragen konnten. In einem Fall werden noch Zeugen gesucht.

Am Freitag ereigneten sich in der Krumbacher Innenstadt insgesamt vier Verkehrsunfallfluchten. Durch aufmerksame Zeugen konnten drei davon bereits noch am Freitagabend geklärt werden. Das meldet die Krumbacher Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Was im Einzelnen geschah:

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug um 11.30 Uhr in der Mühlstraße in Krumbach am Fahrbahnrand. Eine 80-jährige Frau war mit ihrem Pkw ebenfalls in der Mühlstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und streifte dort das geparkte Fahrzeug der 38-Jährigen, die noch in ihrem Fahrzeug saß. Danach fuhr die Verursacherin einfach weiter. Ein aufmerksamer Zeuge, der sich direkt vor dem geschädigten Fahrzeug befand, konnte sich das Kennzeichen der Verursacherin merken. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 500 Euro.

Beim Ausparken in der Krumbacher Brühlstraße Pkw angefahren

Gegen 14.45 Uhr rangierte eine 65-jährige Autofahrerin beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Brühlstraße, Ecke Schlachthausstraße mit ihrem Fahrzeug. Hierbei stieß sie rückwärts gegen einen anderen Pkw und fuhr danach weiter. Ein Zeuge, der sich in der Nähe befand, beobachtete den Unfall und konnte die geschädigte Fahrzeugführerin informieren, nachdem diese zu ihrem Wagen zurückgekommen war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei in Krumbach. Eine noch am Abend durchgeführte Überprüfung des Verursacherfahrzeugs führte schließlich zur Klärung des Sachverhalts. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1800 Euro.

Um 19.30 Uhr stieß ein 80-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in der Mindelheimer Straße gegen einen Zaun. Eine Anwohnerin hörte den Anstoß und sah den Mann. Bis die Dame bei dem Unfallverursacher eintraf, war dieser bereits davongefahren. Auch hier konnte aufgrund der Aufmerksamkeit der Zeugin der Verursacher später angetroffen und der Fall geklärt werden. Die Schadenshöhe bei diesem Unfall wird auf insgesamt rund 1500 Euro geschätzt.

Schwarzer Audi A1 wird in Krumbach beschädigt

Bereits am Nachmittag wurde eine weitere Pkw-Lenkerin Opfer einer Verkehrsunfallflucht. Da die Frau sich mit ihrem Fahrzeug im Zeitraum von 13.45 Uhr bis 16.45 Uhr an mehreren Parkplätzen in Krumbach aufhielt, konnte der genaue Unfallort nicht angegeben werden. Wahrscheinlich ist, dass der Anstoß auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brühlstraße passiert ist. Beim Wagen der Geschädigten handelt es sich um einen schwarzen Audi A1. Das Fahrzeug wies im Bereich hinten links einen Streifschaden auf, so die Polizei in ihrem Bericht. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben sollten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach zu melden unter Telefon 08282/9050.

In allen vier Fällen wurden Strafverfahren gegen die Verursacher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.