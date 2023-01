Polizei Krumbach meldet am Donnerstag ungewöhnlich viele Unfälle

Eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen gab es am Donnerstag in Krumbach, Ursberg, Thannhausen, bei Ziemetshausen und bei Oberbleichen.

Zu einer Häufung von Verkehrsunfällen kam es am laut Polizei am Donnerstag im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach. Gegen 10.10 Uhr bemerkte ein 28-jähriger Lkw-Fahrer auf der B300 bei Ziemetshausen, dass er an einer Ausfahrt vorbeigefahren war. Der Fahrer bremste ab und wollte rückwärts fahren. Dabei stieß er gegen einen Pkw, der mittlerweile dahinterstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer touchierte gegen 11 Uhr in Krumbach im oberen Feld beim Einparken einen anderen Pkw. Der Sachschaden beträgt rund 3500 Euro.

Nicht genügend Sicherheitsabstand gewahrt

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz von zwei Auffahrunfällen, die sich gegen 12.30 Uhr in Ursberg und gegen 17.20 Uhr in Oberrohr ereigneten. Als Grund stellte sich jeweils der ungenügende Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden heraus.

Zwischen 16.30 und 17 Uhr wurde der Außenspiegel eines geparkten Pkw in der Bahnhofstraße in Thannhausen beschädigt. Obwohl der Verursacher für einen Schaden von rund 300 Euro verantwortlich war, fuhr er gesetzeswidrig weiter, so die Polizei.

Gegen 19.15 Uhr wollte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer in Oberbleichen von der Lindenstraße kommend in die B16 einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B16 fahrenden Fahrzeugs. Beim Zusammenstoß trug die 60-jährige Vorfahrtsberechtigte leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beträgt nach Schätzung der Polizei 12.000 Euro. (AZ)