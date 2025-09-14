Polizei stoppt zwei alkoholisierte Autofahrer

Im Raum Krumbach hat die Polizei am vergangenen Freitag in kurzer Zeit gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer gestoppt. Wie es im Polizeibericht heißt, meldete sich ein Zeuge, weil ihm gegen 17.15 Uhr im Bereich eines Verbrauchermarktes in der Krumbacher Innenstadt ein Mann aufgefallen war, der offensichtlich alkoholisiert war und mit seinem Auto vom Parkplatz aus davonfuhr. Wenig später trafen die Beamten den 42-jährigen Fahrer an. Wegen der festgestellten erheblichen Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des Mannes wurde im Zuge der Einleitung eines Strafverfahrens sichergestellt.

Gegen 20.55 Uhr hielt die Polizei in der Allgäuer Straße im Krumbacher Ortsteil Niederraunau einen 45-jährigen Fahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Auch in diesem Fall stellten die Polizisten eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers fest. Nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weiterfahren durfte der Mann nicht. (AZ)