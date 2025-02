Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Niederraunau

Von einer Unfallflucht im Krumbacher Stadtteil Niederraunau berichtet die Polizei und sucht Zeugen dazu. Demnach parkte ein 28-Jähriger seinen Pkw in Niederraunau vom Mittwoch, 19. Februar, 12 Uhr bis zum Sonntag, 23. Februar, 12.30 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Allgäuer Straße. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er vorne rechts einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro fest. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

Niederraunau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis