Polizei sucht Zeugen: versuchter Einbruch in Krumbacher Möbelgeschäft

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen versucht, in ein Krumbacher Möbelgeschäft einzubrechen. Laut Polizeibericht versuchte die Einbrecherin oder der Einbrecher gegen 9 Uhr, in das Gebäude in der Raunauer Straße einzudringen. Dazu probierte sie oder er, eine Türe an der Westseite aufzuhebeln, was dem Täter jedoch nicht gelang.

Zeugen zum Einbruch in der Raunauer Straße sollen sich bei der Polizei melden

Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)