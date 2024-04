Polizei sucht Zeugen: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Die Polizei Krumbach bittet um Mithilfe: Wer hat gesehen, wie ein bislang unbekannter Täter versucht hat, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen?

Im Zeitraum von Donnerstag, 18. April, 18.30 Uhr bis Freitagmorgen, 7 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Pfarrer-Sing-Strasse in Krumbach versucht, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Ob der Einbruchsversuch an der Bauart der Haustüre scheiterte oder ob der unbekannte Täter bei der Tatausführung gestört wurde, ist laut Polizeibericht aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden an der Haustüre wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach (Telefon 08282/905-0) zu melden. (AZ)