Polizei sucht Zeugen zu Diebstahl in Krumbach

Zeugen sucht die Polizei zu einem Bandendiebstahl in Krumbach, der am Montagnachmittag begangen wurde.

Offenbar gemeinsam zum Klauen gegangen sind fünf Personen am Montagnachmittag in Krumbach. Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat in Krumbach.

Am Montag begingen gegen 15.15 Uhr mehrere junge Erwachsene im Alter von 20 bis 24 Jahren in einem Verbrauchermarkt in der Michael-Faist-Straße in Krumbach einen Ladendiebstahl. Ein Täter, der in Begleitung von zwei Frauen war, entwendete dabei laut Polizei ein Kleidungsstück und wollte dieses körpernah mit sich führen. Als ein Mitarbeiter den Diebstahl bemerkte, trennten sich die Personen und entledigten sich des Diebesgutes innerhalb der Gänge des Lebensmittelmarktes. Dies geschah jedoch außerhalb der Textilabteilung. Aufgrund der Videoaufzeichnung ist davon auszugehen, dass die Personen als Bande agiert haben und zwei weitere männliche Personen dazu gehören, die den Markt mit gestohlener Ware bereits verlassen hatten. Die drei gefassten Tatverdächtigen brachte die Polizei auf die Dienststelle. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)

