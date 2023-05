Polizei weckt Betrunkenen in seinem Auto in Krumbach

Seinen Rausch ausschlafen wollte wohl ein Mann in seinem Auto. Zuvor hatte er aber offenbar jemandem die Vorfahrt genommen, der ihn anzeigte.

Am Sonntagabend meldete ein 45-jähriger Fahrzeugführer, dass ihm soeben in einem Krumbacher Ortsteil die Vorfahrt genommen worden war. Eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach suchte daraufhin den Verursacher auf. Der 31-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift schlafend in seinem Auto von den Beamten angetroffen werden. Aufgrund offensichtlicher Alkoholisierung, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen erhöhten Promillewert ergab. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und einer Ordnungswidrigkeit gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (AZ)