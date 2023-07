Polizei will nachts Ehestreit schlichten und wird selbst zum Opfer

Ein Ehepaar streitet sich nachts in Krumbach so sehr, dass die Polizei einschreiten muss. Doch dann wendet sich das Blatt: Die beiden gehen auf die Beamten los.

Am Samstag ist gegen Mitternacht der Polizei in Krumbach ein Streit eines Ehepaars mitgeteilt. Aufgrund des Sachverhalts sollte der alkoholisierte Ehemann die Wohnung verlassen. Hiermit war er laut Polizeibericht nicht einverstanden und die Beamten legten ihm Handfesseln an. Währenddessen beleidigte er die eingesetzten Kräfte und wehrte sich gegen die Maßnahme. Nun solidarisierte sich die Ehefrau wieder mit ihrem Mann und beleidigte ebenfalls die Beamten. Da sich der Mann nicht beruhigte, nahmen die Beamten ihn zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle der PI Krumbach. Beide müssen sich nun entsprechenden Strafanzeigen stellen. (AZ)