Polizei zieht überladenes Gespann aus dem Verkehr

Mehr als eine halbe Tonne zuviel hatte ein Pkw am Freitag angehängt. Die Polizei zog das Gespann aus dem Verkehr und verhängte ein Bußgeld.

Am Freitag, gegen 12.15 Uhr wurde in der Robert-Steiger-Straße in Krumbach von der Polizei ein Pkw mit Anhänger kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle bestand der Verdacht, dass die Anhängelast überschritten wurde. Eine anschließende Wiegung ergab tatsächlich eine Überschreitung der möglichen Last um 680 Kilogramm. Somit durfte das Gespann zunächst nicht weiterfahren und auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld zu, so die Polizei. (AZ)