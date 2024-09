Polizeieinsatz am Marktplatz: Eine wilde Partynacht in Krumbach

Am frühen Sonntagmorgen haben sich in einer Krumbacher Bar am Marktplatz mehrere Streitigkeiten und Auseinandersetzungen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, gerieten zunächst zwei Gäste in der Bar in eine verbale Streitigkeit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 34-Jähriger einem 29-Jährigen mit der Hand ins Gesicht. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Beide Beteiligte waren erheblich alkoholisiert. Gegen 2.20 Uhr, noch während der Anwesenheit mehrerer Polizeistreifen, entbrannte eine neue Streitigkeit.

Gewalt vor Krumbacher Bar: Mehrere Auseinandersetzungen eskalieren

Drei offenbar befreundete Personen gingen hierbei eine Angestellte der Bar an. Die Gruppe wurde von einem Security-Mitarbeiter vor die Bar gebracht. Im Verlauf des Streits schlug eine der Personen nach einer Angestellten, diese wurde hierbei nicht verletzt. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde ein weiterer Angestellter bedroht, eine Person aus der Gruppe der Aggressoren zeigte den Hitlergruß. Zudem wurde ein Polizeibeamter beleidigt. Auch hier waren die Personen erheblich alkoholisiert. Gegen die Beteiligten wurden mehrere Anzeigen, unter anderem wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet. Verletzt wurde niemand. (AZ)