Polizeikontrolle in Krumbach: Zwei Männer haben Drogen im Auto dabei

Zwei Männer, die Drogen dabeihatten, sind am Freitagabend in Krumbach von der Polizei erwischt worden. Der 36-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer fuhren durch die Talstraße, als die Polizei sie anhielt. Sie hatten laut Polizei geringere Mengen Marihuana und Amphetamin dabei. Weil beide nicht in Deutschland wohnen, mussten sie 400 Euro Strafe zahlen. Die Polizei stellte die Drogen sicher. Danach konnten sie weiterfahren. (AZ)