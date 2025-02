Poppiger Gottesdienst mit dem Chor PopChorn

Einen Gottesdienst der ganz anderen Art erlebten die sonntäglichen Gottesdienstbesucherinnen und -besucher in der Evangeliumskirche in Krumbach. Im Rahmen der Gottesdienstreihe GgG (Gemeinde gestaltet Gottesdienst) hatte Pfarrer Eugen Ritter den Chor PopChorn eingeladen. Die Spezialabteilung der Chorgemeinschaft Liederkranz in Krumbach singt ausschließlich Rock und Pop und probt seit geraumer Zeit immer montagabends im evangelischen Gemeindehaus. Derzeit leitet den Chor Emma Lehn, die an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach ausgebildet wurde. Für den besonderen Gottesdienst hatte sie für ihre zehn Sänger und 25 Sängerinnen „The Rose“ aus dem Jahr 1979, „Mary Did You Know“ über das Wunder der Weihnacht in dem neugeborenen Jesus, „Wunder“ der deutschen Sängerin Nena und „Falling In Love With You“ von Elvis Presley über die unvermeidliche Kraft der Liebe ausgesucht. Beim anschließenden Kirchenkaffee konnte man sich über den besonderen Gottesdienst austauschen. Fotos: A. Döring

