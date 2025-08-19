Positive Halbjahresbilanz der TSV-Turnerinnen

Im Frühjahr/Frühsommer fanden in Illertissen die Gau- und Bezirksmeisterschaften im LK-Programm statt. Das Wettkampfprogramm wird als „Kür modifiziert“ geturnt und orientiert sich eng am gültigen Code de Pointage mit angepassten Wettkampf- und Bewertungsvorschriften für den Breitensport weiblich auf nationaler Ebene. Im Gau war Pia Haiss (LK 3 bis 16 Jahre und älter) als Erste ganz oben auf dem Treppchen zu bejubeln und Fiona König (LK 4 bis 13-15 Jahre) auf dem 2. Platz, Ida Mußack wurde 8. (LK 4 bis 13-15 Jahre). Bei den wenige Wochen darauf folgenden Bezirksmeisterschaften erreichte Pia Haiss (LK 3, 16-18 Jahre) wiederum einen Podestplatz, diesmal den 3. Platz von 17 Teilnehmerinnen. Im gleichen Wettkampf erreichte Pia Glogger einen tollen 5. Platz. Jana Morhard erreichte im Bezirk (LK 3 - 13-15Jahre) ebenfalls den hervorragenden 5. Platz bei 27 Teilnehmerinnen. Pauline Miller (LK 3 - 18 Jahre und älter) turnte auf den 4. Platz und Leni Mayer erreichte etwas angeschlagen immer noch den 6. Platz. Lavina Morhard (LK 3 – 16-18) ist ein „Krumbacher Gewächs“, turnt aber seit diesem Jahr für den TSV Illertissen und war sowohl auf Gau- wie Bezirksebene am Start, turnte jedoch aufgrund einer Verletzung nicht alle Geräte. Die Trainerinnen sind mit den Ergebnissen äußerst zufrieden und auch stolz auf ihre Turnerinnen.

