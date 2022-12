Krumbach

vor 34 Min.

Predigten: Weihnachten und die Möglichkeit zur "großen Kurskorrektur"

Krippen sind eine besondere Botschaft des Glaubens. Unser Bild zeigt die Krippe in der Breitenthaler Kirche.

Plus Geistliche aus dem südlichen Landkreis Günzburg greifen in ihren Predigten die aktuellen Krisen auf. Was die weihnachtliche Botschaft über das Fest hinaus bedeuten kann.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Der nicht enden wollende Krieg in der Ukraine, die vielen Krisen der Gegenwart, die Frage, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln wird - aber auch die Frage, welche Rolle die Kirche mit Blick auf all das spielen kann - zahlreiche Geistliche machten dies in ihren Weihnachtspredigten zum Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen