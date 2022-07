Krumbach

vor 50 Min.

Petar Vrankic ist als Experte für Kirchengeschichte noch immer gefragt

Die Kirchengeschichte in Südosteuropa vermittelt Professor Dr. Petar Vrankic noch immer. Unser Bild zeigt ihn in seiner 8000 Bände umfassenden Privatbibliothek.

Plus Der emeritierte Geistliche Dr. Petar Vrankic, der in Krumbach lebt, feiert seinen 75. Geburtstag. Die Pfarrei Maria Hilf ehrt ihn am Sonntag mit einem Festgottesdienst.

Von Hans Bosch

Für eine traditionelle Feierstunde blieb keine Zeit. Und doch hätte dafür Professor Dr. hist. eccl. Dr. theol. habil. Petar Vrankic allen Grund gehabt. So beging er seinen 75. Geburtstag am 28. Juni in beneidenswerter körperlicher und geistiger Frische mit Kofferpacken zwischen einer Studienreise nach Italien und einem Vortragsabend in Aachen. Schwer fiel ihm dies nicht. Und doch nimmt er sich jetzt Zeit für einen festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria Hilf am Sonntag (10 Uhr) mit anschließendem kleinen Empfang auf dem Kirchhof. Zumindest für seine vielen Aushilfsdienste (er wohnt seit fünf Jahren in der Königsberger Straße) will ihm die Pfarrei „Vergelt's Gott“ sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .