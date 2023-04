Radelnder Senior bei Unfall in Krumbach verletzt

Man lernt es schon in der Fahrschule, sich vor dem Aussteigen aus dem Auto umzublicken. Beim Aussteigen in Krumbach übersah eine Seniorin einen Radfahrer.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste am Karsamstagmorgen ein Radfahrer, der Opfer eines Unfalls in Krumbach geworden war. Wie die Polizei berichtet kam es gegen 9.40 Uhr in der Bahnhofstraße zu dem Verkehrsunfall. Der 79-jährige Radfahrer war laut Polizei auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte an einem parkenden Auto vorbeifahren. Die 72-jährige Fahrerin des Pkws wollte zur gleichen Zeit aus ihrem Wagen aussteigen und hatte dabei jedoch den Radfahrer übersehen, berichtet die Polizei. Beim Öffnen der Fahrertüre kam es zu einer leichten Berührung mit dem Fahrrad, wodurch der Radfahrer zum Sturz kam. Der Radfahrer wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus Krumbach. (AZ)