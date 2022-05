Radfahrer stürzt in Krumbach und beschädigt ein Auto

Ein Fahrradfahrer möchte in Krumbach bremsen und baut dabei einen Unfall. Dabei verursacht er auch einen Schaden an einem Auto und verletzt sich.

Am Montagmorgen ist ein Radfahrer beim Bremsen an der Raunauerstraße gestürzt, als er auf die Brunnenstraße einbiegen wollte und hat ein Auto beschädigt. Der 58-Jährige wollte abbiegen und musste abbremsen, weil ein Mann über die Straße ging. Weil er zu stark abbremste, fiel er hin und touchierte ein Auto, das dort an der Ampel stand. Der rechte Kotflügel ist leicht beschädigt, der Schaden beträgt laut Polizei ungefähr 200 Euro. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht an den Armen. (AZ)