Radfahrerin stürzt in Krumbach

Die Seniorin wollte ihren Sonnenhut mit einer Hand festhalten und kam beim Bergabfahren ins Straucheln. Was genau passiert ist.

Am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr kam es zu einem Fahrradunfall in Krumbach. Laut Polizeibericht stürzte eine 71-jährige Radfahrerin. Sie war mit ihrem Rad auf der Nassauer Straße in Krumbach in Richtung Freibad unterwegs. Auf der leicht abschüssigen Strecke wollte sie ihren Strohhut festhalten und stürzte dabei alleinbeteiligt vom Fahrrad. Sie musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden, so die Polizei. (AZ)