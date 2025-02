Raiba Schwaben Mitte: Nachfrage für Kredite und Einlagen steigt wieder

Die wirtschaftliche Lage bleibt in der Region angespannt: Unternehmen klagen über Bürokratie, fehlende Planungssicherheit und sinkende Auftragslagen, erklärt Helmut Graf, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Schwaben Mitte zusammen mit seinem Vorstandskollegen Matthias Kohl im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Bank sei ständig mit Firmen in Kontakt. Inmitten der Krisenzeit verzeichnete die Raiba mit ihrem Hauptsitz in Krumbach selbst „ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2024“.

