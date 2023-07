Krumbach

12:00 Uhr

Raiffeisenbank verleiht Preise für Schülerarbeiten in Krumbach

Auf der Terrasse der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach stelten sich zum Gruppenfoto, links Stephan Mayr, Fachlehrer, in der Mitte Karin Virag Leiterin der Mittelschule, rechts Sabine Turek, Raiffeisenbank und die zwölf Preisträger Riana Krasniqi, Ilyaz Khakimov, Zoé Fodor, David Höld, Amelie Kasper, Lara Fischer, Noah Hohenegger, Bartu Karakol, Lena Thoma, Johannes Mayer, Selina Wagner und Madelaine Steigel.

Plus Schüler und Schülerinnen der Mittelschule Krumbach stellten ihre Projektarbeiten in der Raiffeisenbank Krumbach vor. Was sie alles zu bieten hatten.

Von Elisabeth Schmid

Zum 11. Mal fand die Verleihung des Raiffeisen-Awards der Raiffeisenbank Schwaben Mitte an zwölf Mittelschüler in Krumbach statt. Die Veranstaltung folgte in den Räumen der Geschäftsstelle in der Krumbacher Bahnhofstraße. Viele Eltern, Geschwister und Großeltern nahmen an der Veranstaltung teil. Ebenso der Elternbeirat und zahlreiche Lehrer der Mittelschule Krumbach. Die Arbeiten stammen aus der neunten und zehnten Klasse. In der Schule betreut hatte den Raiffeisen-Award Stephan Mayr, Fachlehrer für Technik und WiK (Wirtschaft und Kommunikation), zuständig. Die Schüler hatten auch im praktischen Bereich einiges vorbereitet. So hatten im Fach Technik die Schüler Zoe Fodor und David Höld (9. Klasse), eine Münzvitrine erstellt. Die Planung und Ausführung wurde erklärt. Die Box bestand aus Holz und Plexiglas. Es sei nicht immer einfach gewesen, erklärten die Schüler. Riana Krasniqi und Ilyaz Khakimov (9. Klasse), referierten über zwei Länder der EU, Griechenland und Deutschland. Dabei gab es Wissenswertes über Einwohnerzahl, die Sehenswürdigkeiten, die Hauptstadt und vieles mehr zu erfahren.

Zum Thema Ernährung und Soziales gab es von Amelie Kasper (9. Klasse), aus Frankreich einen Flammkuchen und Lara Fischer (9. Klasse), machte sich an ein Rezept aus Italien, gedeckten Apfelkuchen und Panacotta. Die Erklärung der Rezepte machte den Besuchern Appetit auf mehr.

