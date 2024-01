Randalierer beleidigt Polizeibeamte in Krumbach

Alkohol war im Spiel, als ein Mann eine Gaststätte in Krumbach nicht verlassen wollte zu später Stunde. Die Polizei musste helfen und wurde dafür attackiert.

Am vergangenen Samstag gegen 23.50 Uhr verständigte der Gastwirt eines Lokals am Marktplatz in Krumbach die Polizei, da sich drei Gäste aggressiv verhielten, randalierten und der Aufforderung des Gastwirts, das Lokal zu verlassen, nicht nachkamen. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten änderten die drei Männer im Alter von 32 bis 35 Jahren ihr Verhalten nicht und verhielten sich völlig unkooperativ. Der Aufforderung der Polizisten, das Lokal zu verlassen, kamen sie ebenfalls nicht nach. Als einer der Beteiligten während des Gesprächs in Richtung eines Polizeibeamten schlug, erfolgte dessen Festnahme, so die Polizei in ihrem Bericht. Dagegen wehrte er sich und beleidigte die Beamten in massiver Art und Weise. Da der verständigte Staatsanwalt eine Blutentnahme beim deutlich alkoholisierten Angreifer anordnete, wurde dieser ins Klinikum Krumbach gebracht. Dort versuchte er, die Einsatzkräfte zu treten und spuckte nach ihnen. Außerdem beleidigte er auch das Klinikpersonal. Danach musste er mit zur Ausnüchterung in der Haftzelle der Polizeiinspektion Krumbach, die er am nächsten Morgen wieder verlassen durfte. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Straftatbestände ermittelt. (AZ)