Realschüler auf der Suche nach dem inneren Kompass

In einer Zeit, in der gesellschaftliche Werte immer öfter hinterfragt und neu verhandelt werden, setzt die Staatliche Realschule Krumbach ein starkes Zeichen: Mit einer eigens initiierten Wertewoche rief das Werte- und Mediatorenteam die Schulgemeinschaft dazu auf, sich auf die Suche nach ihrem inneren Kompass zu machen. Unter dem Motto „Werte leben – Schule gestalten“ rückten zentrale soziale Werte wie Respekt, Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Rücksicht in den Mittelpunkt des schulischen Alltags. Jeden Morgen wurden alle mit einer kurzen Durchsage auf die jeweilige Tages-Challenge eingestimmt – praxisnahe Aufgaben, die die Jugendlichen nicht nur im Unterricht, sondern auch im persönlichen Miteinander sensibilisieren sollten. Am Montag ging es darum, Respekt zu zeigen – durch den bewussten Verzicht auf Schimpfwörter, Lästereien und Provokationen. Der Dienstag stand im Zeichen der Verantwortung und forderte die Jugendlichen auf, ihr Verhalten nachhaltig zu gestalten. Am Mittwoch drehte sich unter dem Motto „Miteinander statt gegeneinander“ alles um Hilfsbereitschaft. Am Donnerstag zauberten die Schüler ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ein Lächeln ins Gesicht. Komplimente, Umarmungen und kleine Gesten der Freundlichkeit sollten zeigen, wie wichtig Höflichkeit und Nächstenliebe im Schulalltag sind. Der Freitag schließlich lud unter dem Wert Rücksicht zu einem besonders ruhigen und achtsamen Schulalltag ein. Mit einer „Chill-Challenge“ wurde bewusst Lärm vermieden. Zum Abschluss verteilte das Werte- und Mediatorenteam einen eigens vom Wahlfach Makerspace gestalteten Wertekompass an alle Klassen – als Erinnerung daran, dass jeder von uns einen „inneren Kompass“ in sich trägt. Begleitet wurden die Tage durch kreative Aktionen: So organisierte die Fachschaft Sport z. B. eine Squat-Challenge. Ein echtes Highlight, das für Teamgeist sorgte – denn, wie es in den täglichen Durchsagen hieß: „Nur zusammen sind wir groß.“

