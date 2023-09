Realschule Krumbach feiert zweifache Auszeichnung in München

Die Realschule Krumbach hat Grund zur Freude, denn gleich zweimal durfte sie bedeutende Auszeichnungen von Kultusminister Michael Piazolo entgegennehmen.

Diese Anerkennungen markieren wichtige Schritte in der Schul- und Profilentwicklung und unterstreichen das Engagement der Schule für eine zukunftsorientierte Bildung und den Schutz unserer Umwelt. Bereits am vergangenen Dienstag konnte die Realschule Krumbach eine außerordentliche Auszeichnung entgegennehmen. In einer feierlichen Zeremonie in der Münchner Residenz wurde die Schule zur "Profilschule für Information und Zukunftstechnologien" ernannt. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement der Schule im Bereich der Informationstechnologie und ihre Vorreiterrolle in der Vorbereitung junger Menschen auf die Herausforderungen der Zukunft.

Die Realschule Krumbach hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um Schülerinnen und Schüler auf die digitalen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorzubereiten. Mit einem breiten Angebot an informatikbezogenen Kursen, gehobener technischer Ausstattung und innovativen Lehrmethoden hat die Schule gezeigt, dass sie auf diesem Gebiet Maßstäbe setzt.

Realschule Krumbach erhält Zertifizierung zur Klimaschule Bayern

Der zweite Grund zur Freude folgte am Donnerstag, als die Realschule Krumbach in der Residenz erneut im Rampenlicht stand. Diesmal wurde die Schule offiziell zur "Klimaschule Bayern" zertifiziert. Diese Auszeichnung honoriert das vorbildliche Engagement der Schule im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Überreicht wurde die Urkunde von Kultusminister Michael Piazolo und dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (beide Freie Wähler).

Die Schulfamilie hat sich intensiv für den Schutz der Umwelt eingesetzt. Durch verschiedene Projekte und Initiativen, wie etwa Müllvermeidung, Energiesparmaßnahmen und die Förderung des Umweltbewusstseins bei den Schülern und Schülerinnen, hat die Schule einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Die Realschule dankt auch ihrem Paten, Maximilian Deisenhofer (MdL, Grüne), der sie mit seinem großen Engagement im Bereich Umweltschutz unterstützt.

Die Realschule Krumbach wurde kürzlich in der Residenz in München geehrt. Foto: Hedi Fraas

Die zwei Auszeichnungen sind eine Anerkennung für die engagierte Arbeit der Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen. Die Realschule Krumbach beweist, dass sich Zukunftsorientierung und Umweltschutz nicht ausschließen, sondern sich ergänzen können. (AZ)

