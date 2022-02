Die Realschule Krumbach hat jetzt einen Wertebotschafter

Plus Der 15-jährige Oberwiesenbacher Jakob Mayr steht für Respekt im Alltag und ist Wertebotschafter der Realschule Krumbach. Wie er dazu kam und was er vorhat.

„Respekt ist und bleibt die wertvollste Währung“, steht in großen Lettern auf dem Plakat. Geschrieben haben das Jakob Mayr und sein Team bei der Ausbildung zum Wertebotschafter. 27 Schüler und Schülerinnen aus ganz Schwaben nahmen an dem Online-Workshop teil – eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Werte machen Schule“ des Kultusministeriums.