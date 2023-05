Rechter Außenspiegel eines Pkw wird beschädigt

Unfall in der Krumbacher Bahnhofstraße. Die Polizei Krumbach bittet um Hinweise.

Am Mittwochmittag kam es zu einer Beschädigung des rechten Außenspiegels an einem geparkten Pkw einer 76-Jährigen. Diese hatte ihren Pkw für etwa eine Stunde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Krumbacher Bahnhofstraße abgestellt. Der Verursacher ist laut Polizei bislang unbekannt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)