Krumbach

vor 16 Min.

"Respektlosigkeit hat zugenommen": Unterwegs mit der Sicherheitswacht

Plus Ein Rundgang mit Martin Dippel und Wolfgang Hiller von der Krumbacher Sicherheitswacht zeigt, welche Aufgaben die Gruppe hat und welche Herausforderungen es gibt.

Von Manuela Rapp

Die Jacke mit der Aufschrift "Sicherheitswacht" aus dem Spind geholt, die Ausrüstung gecheckt, das Sprechfunkgerät getestet. Es ist ein Montagabend im März, Martin Dippel und Wolfgang Hiller machen sich fertig für ihre Streife. Ruhig werde es heute Abend sein, schätzt Dippel. Der 50-Jährige ist so eine Art Gesicht der Sicherheitswacht, salopp gesagt ein "Urgestein", und ist einer von Dreien, die von Anfang an dabei sind. Seit elf Jahren nämlich sind die Zweierteams in Krumbach unterwegs. Doch nicht nur dort: Seit 2016 laufen sie auch in Thannhausen. "Man weiß nie, ist etwas los oder nicht", überlegt Wolfgang Hiller vor der dreistündigen Tour. "Routine ist, wenn alles save ist", ergänzt Martin Dippel.

