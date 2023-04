Rezepte und Tipps: Wie der Osterkorb perfekt wird

Elke Hafner, Fachlehrerin an der Landwirtschaftsschule in Krumbach, verrät, wie Lämmchen und Osterbrot gelingen. Außerdem erklärt sie, wie Eier mit Naturfarben gefärbt werden.

Ostern rückt näher, und die Vorbereitungen dafür laufen in den einen oder anderen Haushalten sicher auf Hochtouren. Das Haus wird mit bunten Eiern dekoriert, Hasen werden auf die Fensterbänke gestellt, Sträuße mit Palmkätzchenzweigen und Forsythien werden gebunden. Und natürlich darf das Osterkörbchen nicht vergessen werden, das spätestens bis zur Osternacht und damit zur Weihe fertig sein muss. Doch wie sieht so ein Körbchen aus, was wird alles hineingepackt und wie werden die Bestandteile richtig hergestellt? All diese Fragen beantwortet Elke Hafner, Fachlehrerin für Haus und Textilpraxis an der Landwirtschaftsschule in der Abteilung Hauswirtschaft in Krumbach, und gibt dabei noch den einen oder anderen Tipp.

In Elke Hafners Osterkorb befinden sich drei verschiedene Hauptakteure, nämlich das Osterbrot, das Lämmchen und bunt gefärbte Ostereier. Sie betont, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gebe, mit dem Backen zu beginnen. Entweder man backt frisch, spricht am Freitag oder Samstag vor dem Fest, oder wem das zu kurzfristig ist, der kann auch schon anfangen und die Speisen einfrieren. Die Hauswirtschaftslehrerin beschreibt Schritt für Schritt, wie es geht:

Elke Hafner präsentiert ihren fertigen Osterkorb. Foto: Julia Plail

Zunächst wird das Osterbrot beziehungsweise der Osterfladen hergestellt. Grundsätzlich handelt es sich dabei um einen Hefeteig, doch besonders ist hier, dass dieser äußerst gehaltvoll ist. Nachdem an Ostern die sechswöchige Fastenzeit endet, darf der Teig mit viel Butter und mit reichhaltigen Zutaten wie Rosinen, Nüssen oder auch Schinken versehen werden. Damit der Laib gut in das vorgesehene Körbchen passt, empfiehlt es sich, den Durchmesser des Korbes vorher mit einem Tortenring zu messen und mit diesem anschließend das Brot zu backen. Oft wird vor dem Backen oben in das Brot ein Kreuz eingezeichnet, das an Jesus Christus und dessen Kreuzigung und Auferstehung erinnern lässt.

So kann das Brot im Korb geschnitten werden

Während das Brot backt, kann man bereits anfangen, den Korb herzurichten. Dazu gehört das Osterdeckchen. Hierbei handelt es sich um eine Art kleine weiße, die mit einem roten Garn bestickt ist. Die Stickereien beinhalten oft christliche Symbole wie das Kreuz, das Osterlamm oder das IHS Symbol, welches für Jesus steht. Auf das Deckchen kommt nun eine Frischhaltefolie, damit später beim Schneiden der Backwaren keine Brösel auf die Stickerei fallen. Damit die Tischdecke nicht durchgeschnitten wird, packt Elke Hafner auf die Frischhaltefolie ein kleines Schneidebrettchen, sodass problemlos innerhalb des Korbes geschnitten werden kann. Sobald das Osterbrot vollkommen abgekühlt ist, kann es in den vorbereiteten Korb gelegt werden.

Rezept Osterbrot 1 / 2 Zurück Vorwärts Die Zutaten: 600 g Mehl 1 W. Hefe ¼l Milch 70 g Zucker 2 Eier 1 TL Salz Zitronenschale gerieben 120 g Butter 120g Rosinen 1 Ei

Gehobelte Mandeln



Mehl und Zucker in eine Schüssel geben. Vorteig aus Milch, Hefe und etwas Mehl herstellen, 15 min ruhen lassen. Mit restlichen Zutaten zu einem Hefeteig verkneten, Teig ca. 30 min gehen lassen. Anschließend Rosinen vorsichtig unterkneten, Teig nochmals 15 min gehen lassen. Teig zu einem runden Laib formen, auf Backblech legen, mit verquirltem Ei bestreichen. Mandelblättchen darauf streuen und den Teig kreuzweise einschneiden. Teig nochmals kurz gehen lassen und bei 170 °C ca. 40 min backen.

Dann kommt das Lamm: Die Backform des Lämmchens besteht immer aus mehreren Teilen. Bevor es überhaupt an die Vorbereitungen des Teiges geht, ist es wichtig, die Form ausgiebig mit Butter zu fetten, besonders den Kopf, da dieser sehr leicht abreißen kann. Es folgt ein zweiter Durchgang, bevor die Form abschließend bemehlt und dann zusammengesetzt wird. Sie sollte gerade stehen. Beim Teig handelt es sich um einen klassischen Rührteig, der je nach Belieben mit verschiedenen Zutaten wie Nüssen, Schokolade oder gelben Rüben verfeinert werden kann. Auch hier darf der Teig wieder sehr reichhaltig sein und einen hohen Fettanteil haben. Nach Fertigstellung des Teiges wird dieser in die Form eingefüllt und mit einem Schaschlikspieß innerhalb der Form nochmals verrührt, damit keine Luftblasen entstehen können. Dann heißt es ab in den Ofen.

Um Muster auf die Eier zu bekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie beispielsweise mithilfe eines Mandarinennetzes (links) oder eines Blatts und einer Strumpfhose (rechts). Foto: Julia Plail

Nach dem Backen sollte man den Teig in der Form eine halbe Stunde abkühlen lassen, um diese anschließend vorsichtig voneinander lösen zu können. Sollte der Teig beim Backen über die Form aufgegangen sein, so kann dieser Überschuss ganz einfach mit einem Messer gerade entlang der Form abgeschnitten werden. Ist das Lämmchen komplett abgekühlt, kann es abschließend dekoriert werden. Dazu zählt unter anderem das Bestäuben. Als Augen werden zwei ganze Nelken eingesetzt, und um den Hals wird ein rotes Band mit einem Glöckchen gelegt. Traditionellerweise wird das Lämmchen noch mit einer Fahne versehen. Viele stecken diese in den Rücken. Elke Hafner steckt die Fahne immer seitlich unterhalb des Kopfs. Dann kann auch das Lämmchen in den Korb. Elke Hafner steckt zwei Schaschlikspieße in das Brot und spießt das Lämmchen damit von unten auf. So sitzt das Lamm fest.

Rezept Osterlamm 1 / 2 Zurück Vorwärts Die Zutaten: 100 g Butter 120 g Zucker 1 Msp. Vanille, ersatzweise 1 P. Vanillezucker 3 Eier Zitronenschale, gerieben 150 g Weizenmehl, Type 550 40 g Stärkemehl 1 TL Backpulver Butter für die Form

Die Zubereitung: Lämmchenform gut buttern, bemehlen und anschließend zusammenbauen. Backofen vorheizen auf 170 °C. Butter, Zucker, Vanille und Eier schaumig rühren. Mehl, Stärkemehl und Backpulver mischen und unter die Eimasse rühren. Teig in die Form geben, sicher in den Backofen stellen und 35-40 Minuten backen. Form gut abkühlen lassen und Lämmchen vorsichtig aus der Form nehmen. Abschließend das Lämmchen mit Puderzucker bestäuben.

Nun fehlen die Ostereier. Gefärbt wird bei Elke Hafner ausschließlich mit Naturfarben. Dabei erzeugt sie je nach gewünschter Farbe mit verschiedenen Rohstoffen (Mate-Tee, Schachtelhalm, Schafgarbe, Zwiebelschalen) einen Sud und lässt die rohen Eier ca. zehn Minuten darin kochen. Um verschiedene Muster auf den Eiern zu erzeugen, hat sie ein paar Tipps parat. So kann man beispielsweise schöne kleine Kräuterblätter auf die Eier legen und diese mithilfe einer Seidenstrumpfhose darauf spannen. Das Ei inklusive Blatt und Strumpfhose wird dann in den Sud eingelegt, und es entsteht eine Verzierung auf dem Ei. Eine Alternative ist es, mit einem Mandarinennetz zu arbeiten. Dieses wird ebenfalls über das Ei gestülpt und beim Färben mitgekocht, wodurch viele kleine Vierecke auf dem fertigen Ei entstehen. Die fertig gekochten und gefärbten Eier werden dann rings um das Lamm und das Brot gelegt und übrig gebliebene Zwischenräume werden bei Elke Hafner mit Immergrün ausgelegt. Und dann ist das Osterkörbchen fertig und kann am Osterfest zum Weihen getragen werden.