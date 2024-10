Ritter Rost geht in die Schule und begeistert Jung bis Alt

Was tut ein Ritter, der in die Tafelrunde von König Bleifuß aufgenommen werden möchte? Natürlich, er muss die Schulbank drücken, um sich zu qualifizieren. Am vergangenen Freitag war die Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Patricia Prawit mit ihrer musikalischen Lesung „Ritter Rost geht in die Schule“ zu Gast im Krumbacher Stadtsaal. Die Aufführung fand auf Einladung der Stadtbücherei Krumbach im Rahmen des Literaturherbstes statt und begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer von fünf bis 99 Jahren. Zahlreiche kleine und große Besucher kamen, um sich von Ritter Rosts fabelhafter Welt verzaubern zu lassen.

