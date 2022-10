Frau verliert 11.000 Euro im Unterroggenburger Forst

Ein ehrlicher Finder meldet sich bei der Krumbacher Polizei mit 11.000 Euro, die er im Unterroggenburger Forst gefunden hat. Wie die Eigentümerin gefunden wurde.

Es war ein Halt mit üblen Folgen. 11.000 Euro hat eine ältere Frau bei einem Pkw-Halt am Straßenrand im Unterroggenburger Forst verloren. Doch wie die Krumbacher Polizei berichtet, nahm die Sache für sie dann doch noch einen guten Ausgang. Das ist einem ehrlichen Finder zu verdanken.

Wie Claus Schedel, Sprecher der Krumbacher Polizeiinspektion, erklärt, erschien am späten Sonntagnachmittag bei der Polizei Krumbach ein 45-jähriger Mann. Er berichtete, dass er im Bereich des Unterroggenburger Waldes am Straßenrand ein Couvert aufgefunden hatte. In diesem befanden sich 11.000 Euro Bargeld. Die Frau die das Geld verloren hatte, hatte sich mittlerweile selbst bei der Polizei gemeldet. "So konnten wir das gleich zuordnen", sagt Schedel. Ein glücklicher Umstand sei auch gewesen, dass sich auf dem Couvert der Name der Frau befunden habe. Zur Frage, warum die Frau so viel Bargeld bei sich hatte, konnte die Polizei aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen keine Auskunft geben. Die Dame habe das Geld mittlerweile bei der Krumbacher Polizei abgeholt. "Natürlich war sie glückselig", erläutert Schedel. Sie möchte sich beim ehrlichen Finder finanziell erkenntlich zeigen.

.Schedel weist darauf hin, dass es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, solche Funde bei der Polizei zu melden. Dies nicht zu tun, sei eine Straftat. Aber natürlich wäre es kaum möglich gewesen, den Fall zu klären, wenn der Finder das Geld nicht abgegeben hätte. Mit seiner Handlungsweise habe der ehrliche Finder vorbildlich gehandelt.

In Krumbach gab es schon einen vergleichbaren Fall

Vor einigen Monaten gab es in Krumbach bereits einen ähnlichen Fall, in dem es um eine noch höhere Summe ging. Ein Mann aus Krumbach hat in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz zwischen Bahnhof und Ärztehaus 13.700 Euro in einer Tasche gefunden. Der Verlierer hatte das Geld bei der Sparkasse abgehoben und war dann unterwegs zum Krumbacher Bahnhof. Dort wollte er mit dem Zug wegfahren, um ein Auto zu kaufen, wofür die Geldsumme bestimmt war. Er war verzweifelt, als die Geldtasche plötzlich weg war. Er rief bei der Polizei an, die ihm dann sagen konnte: "Sie haben Glück gehabt, ein ehrlicher Finder hat das Geld abgegeben."