Rollferfahrer fährt ohne Fahrerlaubnis durch Krumbach

Ein Rollerfahrer ist ohne gültige Fahrerlaubnis in Krumbach unterwegs. Von der Polizei wird die Weiterfahrt unterbunden. Was den Fahrer nun erwartet.

Am Samstagnachmittag wurde in der Krumbacher Robert-Steiger-Straße ein Rollerfahrer einer Kontrolle unterzogen, nachdem an seinem Gefährt noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 festgestellt worden war. Im weiteren Verlauf stellte sich laut Polizei heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Roller war.

Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrer erwarten nun laut Polizei eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In diesem Rahmen wird auf die Pflicht zum Wechsel des Versicherungskennzeichens zum 1. März hingewiesen. (AZ)