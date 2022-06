Krumbach

Rollstuhl, Defi, Katheter: So hilft Medi-Pro vielen Menschen in der Region

Medi-Pro in Krumbach hat sich zu einem der bedeutendsten Anbieter für medizinische Produkte in der Region entwickelt. Unser Bild zeigt links Hermann Mayer (der die Firma zusammen mit seiner Frau Gerlinde gründete) und seinen Sohn Sven.

Plus Medi-Pro aus Krumbach hat sich zu einem bedeutenden Anbieter für medizinische Produkte entwickelt. Doch auch hier gibt es Lieferprobleme.

Von Peter Bauer

Der Bruch ist schmerzhaft und kompliziert, Schien- und Wadenbein sind „durch“. Die Operation in einer Spezialklinik ist erfolgreich, doch nach der Entlassung, wie geht es dann weiter? Der Patient braucht einen Rollstuhl, und das schnell. In solchen Fällen und vielen ähnlich gelagerten Situationen hilft Medi-Pro, der Krumbacher Anbieter für medizinische Produkte. Doch aktuelle Schwierigkeiten wie etwa die mangelnde Lieferbarkeit einiger Ersatzteile bekommt auch Medi-Pro zu spüren. Doch wenn es darum geht, Probleme zu lösen, kann die seit Jahrzehnten erfolgreiche und in der Region sehr geschätzte Firma auf einen langen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In diesem Jahr steht für Medi-Pro ein besonderes Jubiläum an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

