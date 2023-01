Pfarrer Konrad Bestle wird Rektor im Vatikan

Am Campo Santo Teutonico auf dem Gebiet des Vatikans ist ein päpstliches Priesterkolleg. Diesen Ort soll Konrad Bestle jung und lebendig halten.

Neuer Rektor am Campo Santo Teutonico im Vatikan wird der Augsburger Priester und bisherige Kurat der deutschsprachigen römischen Pfarrgemeinde Santa Maria dell'Anima, Konrad Bestle. Er folgt auf Prälat Hans-Peter Fischer, dessen Mandat nach zwei Amtszeiten im Dezember endete. Konrad Bestle ist in seinem Amt künftig Rektor der Erzbruderschaft zur schmerzhaften Muttergottes und somit auch des am Campo Santo Teutonico bestehenden Päpstlichen Priesterkollegs.

Konrad Bestle wurde 1984 in Krumbach geboren. Er studierte katholische Theologie in Augsburg und Rom. Nach der Priesterweihe 2011 im Augsburger Dom folgten Stellen als Kaplan in Marktoberdorf und Memmingen. Von 2014 bis 2016 leitete er die Berufungspastoral im Bistum Augsburg. Nach einer Auslandserfahrung im Erzbistum Westminster in London ist Konrad Bestle seit 2018 Kurat an der deutschsprachigen National- und Pfarreikirche Santa Maria dell'Anima, wo er für seelsorgliche Fragen und den Religionsunterricht an der Deutschen Schule Rom verantwortlich ist. Konrad Bestle erklärt zur heutigen Ernennung, die zum 1. Februar 2023 gilt: "Der Campo Santo Teutonico ist ein faszinierender Ort mit besonderer Ausstrahlung, dem ich als Mitglied der Erzbruderschaft bereits seit Jahren verbunden bin. Ich danke den Verantwortlichen, die mir diese Aufgabe zu- und anvertrauen."

Bischof Bertram ist Beauftragter für den Campo Teutonico

Vonseiten der Deutschen Bischofskonferenz ist Bischof Bertram Meier für den Campo Santo Teutonico als Beauftragter verantwortlich. Er freut sich, dass ein Augsburger Diözesanpriester mit internationaler Erfahrung die neue Aufgabe übernehme.

Der Rektor des Campo Santo Teutonico wird auf Vorschlag des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz nach Absprache mit dem Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz und dem Vorstand der Erzbruderschaft ernannt. Die Ernennung erfolgt durch den Generalvikar der Vatikanstadt. Der Campo Santo Teutonico liegt auf dem Territorium der frühmittelalterlichen Schola Francorum auf extraterritorialem Gebiet des heutigen Vatikanstaats. Im Collegio Teutonico wohnen Priester und einige Laien, die sich in Rom auf ihre Promotion vorbereiten oder an der vatikanischen Kurie tätig sind. (AZ)

