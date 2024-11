Rotary Clubs fördern Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern

Gemeinsam wirken – das gilt für die Rotary Clubs genauso wie für die beiden Künstler Sigurd Rakel und Terence Carr. Hilfe leisten vor Ort und auch international, zudem Kunst und Kultur in der Heimat fördern gehört zu den Schwerpunkten des rotarischen Engagements. Eine besonders gelungene Synthese ergab sich durch die Einladung der beiden Rotary Clubs Krumbach und Günzburg in die Galerie Rakel. Skulpturen von Terence Carr und Gemälde von Sigurd Rakel – beide wohnhaft im heimischen Landkreis, beide über die nationalen Grenzen hinaus bekannt – bilden derzeit die Ausstellung „Aus dem Leben“ am Krumbacher Lettenberg (noch bis 17.11.).

Der Kontrast zwischen dem harmonisch gedämpften Farbenspiel des Herbstlaubs draußen und den intensiven bis grellen Tönen im Inneren empfängt die Besucher. Die beiden Präsidenten Patrick Hirner (RC Günzburg) und Gerhard Richter (RC Krumbach) begrüßen die in großer Zahl erschienenen Mitglieder mit sorgsam ausgewählten Zitaten zum Thema Kunst. Für Sigurd Rakel und Terence Carr sind die unterschiedlichen, manchmal sogar gegensätzlichen Ausdrucksformen faszinierende Möglichkeiten, um zu gemeinsamen Zielen zu gelangen. Dasselbe gilt für Rotary: So verschieden die Hilfsaktionen und Projekte in einzelnen Orten sein mögen, im Miteinander kann Großes bewirkt werden. (AZ) Bild: RC Krumbach