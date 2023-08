Rund 50 Katzen warten im Tierheim auf ein neues Zuhause

Voll ist das Tierheim Weißenhorn, das der Tierschutzverein Krumbach–Weißenhorn betreibt. Die Tierschützer machen dafür eine Spendensammelaktion.

„Aktuell sind immer noch über 50 Kätzchen in unserer Obhut! Viele davon noch krank und in Behandlung“. Mit diesem Hinweis startet der aktuelle „Lagebericht“ veröffentlicht vom Tierheim Weißenhorn. Seit über 50 Jahren ist der organisierte Tierschutz in der heimischen Region ein Thema, die letzten Jahre verstärkt von Weißenhorn ausgehend, wo der Tierschutzverein Krumbach–Weißenhorn ein eigenes Tierheim betreibt. Hier sind die ehrenamtlich aktiven Tierschützer des Tierschutzvereins Krumbach/Weißenhorn, übrigens der ältesten Tierschutzorganisation im Landkreis Günzburg, beständig und zunehmend gefordert im Dienst für in Not geratene, misshandelte und ausgesetzte Tiere.

Die Kosten in Weißenhorn gehen nach oben

Eva Sing, Sprecherin der Tierschutzorganisation aus Krumbach, vermittelt einen Rückblick in die Arbeit des Tierheims Weißenhorn letzten Corona-Jahr: „Hunderte von Tieren, insbesondere Hunde und Katzen; des Weiteren sind exotische Vögel und Kleintiere in Pflege. Hinzu kommen Aufnahme und Versorgung von Tieren aus illegalen Transporten. Eva Sing weiter: „Auch das Elend der unsterilisierten und -kastrierten Katzen nimmt kein Ende“. Mit der stetig steigenden Zahl aufzunehmender Tiere gehen auch die Kosten und Auslagen für den Verein „stetig nach oben“.

Im Wesentlichen erledigen die Tierschützer ihre vielfältige Arbeit überwiegend im Stillen und unbeachtet von der Öffentlichkeit. Derzeit aber, und noch die folgenden Monate, treten die ehrenamtlich Tätigen öffentlich auf und führen die einmal im Jahr stattfindende, behördlich genehmigte Haussammlung durch. Eva Sing versichert, dass alle Spendengelder ausschließlich für Zwecke des Tierschutzes Verwendung finden. Selbstverständlich können sich alle Sammler mit einer Legitimation ausweisen.

Die Tierschützer vor Ort sind auch noch auf der Suche nach freiwilligen Helfern, die sich für die Sammelaktion zur Verfügung stellen. Wer sich dafür interessiert, kann sich unter der Telefonnummer 08282/5323 melden. Eva Sing zum Auftakt der Spendenaktion: „Wir sind für jede Spende dankbar, die ausschließlich dem Tierwohl zugute kommt“. Natürlich kann auch per Überweisung gespendet werden an den Tierschutzverein Krumbach und Umgebung, (Sparkasse Günzburg-Krumbach, IBAN DE26 7205 1840 0380 0167 66).

